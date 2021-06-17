На иск Моргенштерна отреагировали в СБУ – Готовы к суду. Фото: УП

https://racurs.ua/n156296-na-isk-morgenshterna-otreagirovali-v-sbu-gotovy-k-sudu.html

Ракурс

Служба безопасности Украины отреагировала на иск российского исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна).

Мы действуем исключительно в рамках законодательства и в письме, направленном в Министерство культуры и информационной политики Украины, содержится аргументированная позиция, почему СБУ рекомендует включить данное лицо в перечень, — сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Он добавил, что Служба безопасности «стоит на страже национальных интересов Украины и готова защищать свою позицию в суде».

Как известно, российский рэпер оскандалился во время концерта в Одессе в декабре 2019 года. 8 декабря в городе был объявлен траур по погибшим во время пожара, который произошел 4 декабря в Одесском торгово-экономическом колледже. Моргенштерн назвал траур «показухой» и призвал лучше проводить проверки пожарной безопасности.

28 апреля по представлению СБУ Министерство культуры включило Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Из-за этого он не может попасть в Украину.

Напомним, Моргенштерн хочет судиться с СБУ из-за запрета въезжать в Украину. Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому админиску.