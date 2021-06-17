Разведывательный корабль Франции вошел в Черное море

https://racurs.ua/n156295-razvedyvatelnyy-korabl-francii-voshel-v-chernoe-more-foto.html

Ракурс

В Черное море вошел французский разведывательно-водолазный корабль A645 Alize в ночь на 17 июня.

Этот корабль уже заходил в Черное море сразу после оккупации Крыма. Об этом сообщил руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

Скорее всего, судно будет участвовать в ежегодных международных учениях «Си Бриз». Корабль вошел в состав ВМС Франции в ноябре 2005 года.

Длина судна 60 м, ширина 14 м, осадка 5 метров, полное водоизмещение 1 тыс. 725 тонн. Корабль оснащен легким вооружением, имеет вертолетную площадку. Кроме экипажа 17 человек, может принять спецподразделение из 30 водолазов.

По предварительной информации, судно пробудет в Черном море до 3 июля.

Напомним, ранее мы сообщали, что корабли стран НАТО вошли в Черное море — это эсминец Военно-морских сил Великобритании «Дефендер» и фрегат ПВО ВМС Нидерландов «Евертсен».