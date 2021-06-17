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Ракурс
Розвідувальний корабель Франції увійшов у Чорне море

Розвідувальний корабель Франції увійшов у Чорне море (ФОТО)

17 чер 2021, 18:33
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У Чорне море увійшов французький розвідувально-водолазний корабель A645 Alize у ніч на 17 червня.

Цей корабель вже заходив у Чорне море одразу після окупації Криму. Про це повідомив керівник проекту Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Швидше за все, судно візьме участь в щорічних міжнародних навчаннях «Сі Бриз». Корабель увійшов до складу ВМС Франції в листопаді 2005 року.

Довжина судна 60 м, ширина 14 м, повна водотоннажність 1 тис. 725 тонн. Корабель оснащений легким озброєнням, має вертолітний майданчик. Крім екіпажу 17 осіб, може прийняти спецпідрозділ із 30 водолазів.


За попередньою інформацією, судно пробуде в Чорному морі до 3 липня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кораблі країн НАТО увійшли в Чорне море — це есмінець Військово-морських сил Великої Британії «Дефендер» і фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен».

Джерело: Ракурс


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