Україна виграла в македонців у матчі з двома незабитими пенальті — відео голів

https://racurs.ua/ua/n156294-ukrayina-vygrala-v-makedonciv-u-matchi-z-dvoma-nezabytymy-penalti-video-goliv.html

Ракурс

Збірна України з футболу перемогла Північну Македонію з рахунком 2:1 у матчі другого туру Євро 2020, який відбувся 17 червня у Бухаресті.

У першому таймі українці змели з поля суперника, створивши до десяти гольових нагод. Забити вдалося двічі. Відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Для обох це вже друге взяття воріт на Чемпіонаті Європи.

Другий тайм розпочався з невеликого штурму воріт Георгія Бущана, який відіграв матч без помилок. Йому вдалося відбити й пенальті від північних македонців, але врятувати від добивання Аліоскі не зміг.

Андрій Шевченко зробив заміни, випустивши в опорну зону Степаненка і Сидорчука, у напад Бесєдіна? а на фланг атаки Циганкова. Ситуація вирівнялася й в кінці гри вже Україна отримала право пробити пенальті, утім, удар Маліновського відбив воротар суперника.

Доля путівки до плей-офф буде вирішуватися в третьому турі 21 червня у протистоянні зі збірною Австрії.