Україна проти Північної Македонії — розклад, трансляція і коментар Шевченка, фото — УАФ

https://racurs.ua/ua/n156242-ukrayina-proty-pivnichnoyi-makedoniyi-rozklad-translyaciya-i-komentar-shevchenka.html

Ракурс

На Євро 2020 17 червня відбудеться три матчі. Другий тур стартує для команд «української» групи С. Збірна України після поразки від Нідерландів 2:3 спробує зробити крок у плей-офф чемпіонату Європи. Її суперник — Північна Македонія.

Ця команда у першому турі групового етапу поступилася Австрії 1:3. Гра стартує о 16.00. Під час матчу в Бухаресті очікується злива.

Трансляція відбудеться на каналах «Україна» і «Футбол ½».

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію, присвячену матчу другого туру групового турніру Євро-2020 із командою Північної Македонії.

Північна Македонія заслуговує на повагу, у неї є характер. Вона грає у своєму стилі за схемою 5—3—2. Команда непогано виходить у контратаки. За останні роки в них було кілька хороших ігор і перемог над топ-командами. Ми повинні бути уважними, особливо під час контратак суперника, — так головний тренер України прокоментував матч проти Північної Македонії.

Українці повернулися з Амстердама в Бухарест і 16 червня провела офіційне тренування.

У іншому матчі нашої групи Нідерланди зіграють із Австрією. Початок матчу о 22.00. Турнірне становище в групі С наразі таке:

Крім того, о 19.00 в групі В зустрінуться Бельгія та Данія. Цей матч також можна переглянути на каналах «Футбол 1 і 2».