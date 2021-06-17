Украина против Северной Македонии - расписание, трансляция и комментарии Шевченко, фото — УАФ

https://racurs.ua/n156242-ukraina-protiv-makedonii-raspisanie-translyaciya-i-kommentarii-shevchenko.html

Ракурс

На Евро 2020 17 июня состоится три матча. Второй тур стартует для команд «украинской» группы С. Сборная Украины после поражения от Нидерландов 2:3 попытается сделать шаг в плей-офф чемпионата Европы. Ее соперник — Северная Македония.

Эта команда в первом туре группового этапа уступила Австрии 1:3. Игра стартует в 16.00. Во время матча в Бухаресте ожидается ливень.

Трансляция состоится на каналах «Украина» и «Футбол ½».

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, посвященную матчу второго тура группового турнира Евро-2020 с командой Северной Македонии.

Северная Македония заслуживает уважения, у нее есть характер. Она играет в своем стиле по схеме 5−3−2. Команда неплохо выходит в контратаки. За последние годы у них было несколько хороших игр и побед над топ-командами. Мы должны быть внимательными, особенно во время контратак соперника, — так главный тренер Украины прокомментировал будущий матч.

Украинцы вернулись из Амстердама в Бухарест и 16 июня провела официальную тренировку.

В другом матче нашей группы Нидерланды сыграют с Австрией. Начало матча в 22.00. Турнирное положение в группе С пока такое:

Кроме того, в 19.00 в группе В встретятся Бельгия и Дания. Этот матч можно посмотреть на каналах «Футбол 1 и 2».