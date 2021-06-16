Водородный BMW на испытаниях. Фото: motor.ru

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Водородный кроссовер i Hydrogen NEXT на базе стандартного BMW X5, разработанного совместно с Toyota, начали испытывать на обычных дорогах.

Прототип немецкого автопроизводителя выехал на дороги общего пользования в Европе. О I Hydrogen NEXT известно, что в состав его силовой установки входят силовой узел eDrive пятого поколения, знакомый по BMW iX3, топливный элемент, электрический преобразователь и два баллона, в которые под давлением 700 бар закачанные 6 кг газообразного водорода. Об этом сообщается на сайте BMW.

Над электрическим мотором установили «батарею пиковой мощности», цель которой — кратковременно повышать отдачу при разгоне с места и резких ускорениях. Электрохимический генератор выдает 170 л. с., а общая пиковая мощность — 374 л. с.

Впервые водородный BMW X5 показали на автосалоне во Франкфурте в 2019 году. Разработчики утверждают, что такая машина быстро подзаряжается и может проехать много километров на одном баке водорода.

Одним из основных препятствий к развитию этого направления остается неразвитая инфраструктура, поскольку широкая сеть заправочных станций для водородных машин отсутствует даже в Европе. Ожидается, что серийные водородомобили начнут сходить с конвейера небольшими партиями уже в конце 2022 года, а массовое производство наладят к 2025 году.

Напомним, новое поколение BMW 7 series появится в 2023 году. Баварская автомобильная компания обновит шестое поколение «семерки», которая вышла в 2015 году.