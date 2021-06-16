Водневий BMW на випробуваннях. Фото: motor.ru

https://racurs.ua/ua/n156241-novitniy-vodnevyy-djyp-bmw-z-yavyvsya-na-zvychaynyh-dorogah-video.html

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Водневий кросовер i Hydrogen NEXT на базі стандартного BMW X5, розробленого спільно з Toyota, почали випробовувати на звичайних дорогах.

Прототип німецького автовиробника виїхав на дороги загального користування в Європі. Про I Hydrogen NEXT відомо, що до складу його силової установки входять силовий вузол eDrive п’ятого покоління, знайомий по BMW iX3, паливний елемент, електричний перетворювач і два балони, в які під тиском 700 бар закачані 6 кг газоподібного водню. Про це повідомляється на сайті BMW.

Над електричним мотором встановили «батарею пікової потужності», мета якої — короткочасно підвищувати віддачу при розгоні з місця і різких прискореннях. Електрохімічний генератор видає 170 к. с., а загальна пікова потужність — 374 к. с.

Вперше водневий BMW X5 показали на автосалоні у Франкфурті в 2019 році. Розробники стверджують, що така машина швидко підзаряджається і може проїхати багато кілометрів на одному бакові водню.

Однією з основних перешкод до розвитку цього напрямку залишається нерозвинена інфраструктура, оскільки широка мережа заправних станцій для водневих машин відсутня навіть в Європі. Очікується, що серійні водородомобілі почнуть сходити з конвеєра невеликими партіями вже в кінці 2022 року, а масове виробництво налагодять до 2025 року.

Нагадаємо, нове покоління BMW 7 series з’явиться в 2023 році. Баварська автомобільна компанія оновить шосте покоління «сімки», яка вийшла в 2015 році.