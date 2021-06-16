Митрофанів день відзначають 17 червня. Фото: tatmitropolia.ru

https://racurs.ua/ua/n156240-mytrofaniv-den-vidznachaut-17-chervnya-istoriya-i-tradyciyi.html

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17 червня церковне свято Митрофана Константинопольського. Митрофан отримав сан патріарха Константинопольського вже в глибокій старості, а за свою чистоту і чесність він удостоївся від Господа дару прозорливості.

Слов’яни називали цей день Митрофан Навозник, але в цьому не було нічого образливого. Навпаки, селяни дуже шанобливо ставилися до особистості Митрофана, оскільки саме він, за прикметами, був запорукою майбутнього врожаю.

Народні прикмети на 17 червня:

Вітер дме з півночі — буде погана погода.

На Митрофана йде дощ — така погода утримається ще кілька днів.

Духота під час сходу сонця передвіщає негоду.

У світі 17 червня відзначають Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою. Експерти заявляють, що опустелювання — це один з найбільш тривожних світових процесів деградації навколишнього середовища. Щороку опустелювання та посуха призводять до втрат сільськогосподарської продукції орієнтовно на суму в 42 млрд дол. Генасамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустелюванням і засухою в 1995 році.

Також у світі цього дня відзначають День пар в Греції, День Республіки Ісландія та Національний день економії викопного палива в США.

17 червня в історії:

1940 рік — Червона армія окупувала Латвію та Естонію.

1944 рік — Ісландія проголосила себе республікою.

1955 рік — відбувся перший політ радянського пасажирського реактивного літака ТУ-104.

1993 рік — Україна і Російська Федерація розділили Чорноморський флот.

Нагадаємо, 16 червня святкували Всесвітній день морських черепах, який проходить під егідою Всесвітнього фонду дикої природи, а також Міжнародний день сімейних грошових переказів і День захисту дітей Африки.