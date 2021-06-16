Митрофанов день отмечают 17 июня. Фото: tatmitropolia.ru

https://racurs.ua/n156240-mitrofanov-den-otmechaut-17-iunya-istoriya-i-tradicii.html

Ракурс

17 июня церковный праздник Митрофана Константинопольского. Митрофан получил сан патриарха Константинопольского уже в глубокой старости, а за свою чистоту и честность он удостоился от Господа дара прозорливости.

Славяне называли этот день Митрофан Навозник, но в этом не было ничего обидного. Наоборот, селяне очень уважительно относились к личности Митрофана, поскольку именно он, по приметам, был залогом будущего урожая.

Народные приметы на 17 июня:

Ветер дует с севера — будет плохая погода.

На Митрофана идет дождь — такая погода сохранится еще несколько дней.

Духота во время восхода солнца предвещает непогоду.

В мире 17 июня отмечают Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Эксперты заявляют, что опустынивание — это один из самых тревожных мировых процессов деградации окружающей среды. Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на сумму в 42 млрд долл. Генассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой в 1995 году.

Также в мире в этот день отмечают День пар в Греции, День Республики Исландия и Национальный день экономии ископаемого топлива в США.

17 июня в истории:

1940 год — Красная армия оккупировала Латвию и Эстонию.

1944 год — Исландия провозгласила себя республикой.

1955 год — состоялся первый полет советского пассажирского реактивного самолета ТУ-104.

1993 год — Украина и Российская Федерация разделили Черноморский флот.

Напомним, 16 июня праздновали Всемирный день морских черепах, который проходит под эгидой Всемирного фонда дикой природы, а также Международный день семейных денежных переводов и День защиты детей Африки.