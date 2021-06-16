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Ракурс
Митрофанов день отмечают 17 июня. Фото: tatmitropolia.ru

Митрофанов день отмечают 17 июня — история и традиции

16 июн 2021, 22:18
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17 июня церковный праздник Митрофана Константинопольского. Митрофан получил сан патриарха Константинопольского уже в глубокой старости, а за свою чистоту и честность он удостоился от Господа дара прозорливости.

Славяне называли этот день Митрофан Навозник, но в этом не было ничего обидного. Наоборот, селяне очень уважительно относились к личности Митрофана, поскольку именно он, по приметам, был залогом будущего урожая.

Народные приметы на 17 июня:

  • Ветер дует с севера — будет плохая погода.
  • На Митрофана идет дождь — такая погода сохранится еще несколько дней.
  • Духота во время восхода солнца предвещает непогоду.

В мире 17 июня отмечают Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Эксперты заявляют, что опустынивание — это один из самых тревожных мировых процессов деградации окружающей среды. Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на сумму в 42 млрд долл. Генассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой в 1995 году.

Также в мире в этот день отмечают День пар в Греции, День Республики Исландия и Национальный день экономии ископаемого топлива в США.


17 июня в истории:

  • 1940 год — Красная армия оккупировала Латвию и Эстонию.
  • 1944 год — Исландия провозгласила себя республикой.
  • 1955 год — состоялся первый полет советского пассажирского реактивного самолета ТУ-104.
  • 1993 год — Украина и Российская Федерация разделили Черноморский флот.

Напомним, 16 июня праздновали Всемирный день морских черепах, который проходит под эгидой Всемирного фонда дикой природы, а также Международный день семейных денежных переводов и День защиты детей Африки.

Источник: Ракурс


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