Байден прокомментировал возможность холодной войны с Россией. Фото: dpa

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Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможности холодной войны с Россией.

По мнению американского лидера, президенту России Владимиру Путину не нужна такая война, но это не значит, что Россия откажется от ядерного оружия и «передаст его в музей». Об этом Байден заявил на пресс-конференции после саммита в Женеве.

Я не считаю, что он ищет холодной войны с США. Я ему сказал, что твое и мое поколение лишь на 10 лет различается. Это не значит, что мы должны обниматься и целоваться. Но это означает, что есть много общего. Он понимает, что холодная война не нужна, — провозгласил он.

Байден добавил, что у России тысячи километров границы с постоянно развивающимся Китаем, как в экономическом, так и в военном направлениях.

Хозяин Белого дома сообщил что американская и российская стороны детально обсудили дальнейшие шаги в сфере стратегической стабильности. Байден уверен, что США и РФ должны установить общие правила, по которым будут двигаться вперед. Он уверен, что это будет для пользы всего мира. В Вашингтоне уверены, что в следующие полгода или год покажут, удалось ли России и Соединенным Штатам запустить стратегический диалог.

Общая перспектива улучшений отношений есть, при этом мы не будем отказываться от наших ценностей. Это был простой разговор. Без угроз, — отметил Байден.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча лидеров Российской Федерации и США. Всего встреча длилась около 4 часов, а после саммита главы государств приняли совместное заявление о стратегической стабильности.

На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что вместе с Байденом обсудили вопросы Украины. Глава РФ в очередной раз обвинил Киев в «невыполнении минских соглашений» и заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на саммите «затрагивался мазком». Также он назвал оккупацию Крыма в 2014 году «адекватным ответом» на угрозы.

В тоже время Байден в Женеве заверил президента страны-агрессора в несокрушимой поддержке Украины и обсудил с ним вопросы минских соглашений по Донбассу. По словам президента США, во время переговоров по этому вопросу были различия в их позициях.