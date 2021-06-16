Джо Байден прокоментував можливість холодної війни з Росією. Фото: dpa

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Президент США Джо Байден відповів на питання про можливість холодної війни з Росією.

На думку американського лідера, президентові Росії Володимиру Путіну не потрібна така війна, але це не означає, що Росія відмовиться від ядерної зброї та «передасть її в музей». Про це Байден заявив на прес-конференції після саміту в Женеві.

Я не вважаю, що він шукає холодної війни з США. Я йому сказав, що твоє та моє покоління лише на 10 років розрізняється. Це не означає, що ми маємо обійматись та цілуватись. Але це означає, що є багато спільного. Він розуміє, що холодна війна не потрібна, — проголосив він.

Байден додав, що у Росії тисячі кілометрів кордону з Китаєм, який постійно розвивається, як в економічному, так і у військовому напрямках.

Господар Білого дому повідомив, що американська та російська сторони детально обговорили подальші кроки в сфері стратегічної стабільності. Байден упевнений, що США та РФ повинні встановити спільні правила, за якими рухатимуться вперед. Він упевнений, що це буде для користі всього світу. У Вашингтоні впевнені, що наступні півроку чи рік покажуть, чи вдалося Росії та Сполученим Штатам запустити стратегічний діалог.

Загальна перспектива поліпшень відносин є, при цьому ми не будемо відмовлятися від наших цінностей. Це була проста розмова. Без загроз, — зазначив Байден.

Нагадаємо, 16 червня в Женеві відбулася зустріч лідерів Російської Федерації та США. Загалом зустріч тривала близько 4 годин, а після саміту глави держав прийняли спільну заяву щодо стратегічної стабільності.

На підсумковій прес-конференції Путін заявив, що разом із Байденом обговорили питання України. Глава РФ вчергове звинуватив Київ не «невиконанні мінських угод» та заявив, що питання про вступ України в НАТО на саміті «зачіпалося мазком». Також він назвав окупацію Криму в 2014 році «адекватною відповіддю» на загрози.

Натомість Байден у Женеві запевнив президента країни-агресора в незламній підтримці України та обговорив з ним питання мінських угод щодо Донбасу. За словами президента США, під час переговорів з цього питання були відмінності в їхніх позиціях.