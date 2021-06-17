Украина выиграла у македонцев в матче с двумя незабитыми пенальти - видео голов, фото — УЕФА

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Сборная Украины по футболу победила Северную Македонию со счетом 2:1 в матче второго тура Евро 2020, который состоялся 17 июня в Бухаресте.

В первом тайме украинцы смели с поля соперника, создав до десяти голевых моментов. Забить удалось дважды. Отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Для обоих это уже второе взятие ворот на Чемпионате Европы.

Второй тайм начался с небольшого штурма ворот Георгия Бущана, который отыграл матч без ошибок. Ему удалось отбить и пенальти от северных македонцев, но спасти от добивания Алиоски он не смог.

Андрей Шевченко сделал замены, выпустив в опорную зону Степаненко и Сидорчук, в нападение Беседина, а на фланг атаки Цыганкова. Ситуация выровнялась и в конце игры уже Украина получила право пробить пенальти, впрочем, удар Малиновского отразил вратарь соперника.

В итоге — победа Украины, а Ярмоленко УЕФА назвал лучшим игроком матча.

Судьба путевки в плей-офф будет решаться в третьем туре 21 июня в противостоянии со сборной Австрии.