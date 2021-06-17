Новорожденную девочку выбросили в реку – ее спас лодочник. Фото: УП

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Ракурс

Девочку, плывшую по реке Ганг в деревянном ящике, спас лодочник в индийском штате Уттар-Прадеш.

Мужчина услышал из реки крики ребенка. По его словам, другие люди на берегу тоже слышали плач, но никто не вызвался помочь. Об этом сообщает BBC.

Затем он увидел подозрительный деревянный ящик, дрейфующий посреди реки. Лодочник достал его и нашел внутри завернутую в красный шарф малышку.

Достав младенца из коробки, мужчина забрал его в свой дом и вызвал полицию. Осмотрев ящик, правоохранители поняли, что родители отказались от девочки.

Внутри они нашли карточку с датой и временем рождения ребенка, также в ней было указано имя девочки — Ганга. Социальные службы забрали младенца в больницу, после чего его передадут в приют.

Бедные граждане Индии часто отказываются от детей после их рождения, особенно от девочек. Они рассматриваются как лишняя нагрузка на семейный бюджет.

Расходы по уходу за ребенком, которого выбросили в реку, возьмет на себя правительство штата. А лодочника щедро наградят — назначат льготы и подарят дом.

Источник: BBC