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Ракурс
Владимир Зеленский, фото «Вести»

Законопроект Зеленского об олигархах рассмотрел комитет Рады — детали

17 июн 2021, 17:43
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Евроинтеграционный комитет Верховной Рады рассмотрел президентский законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Согласно выводам Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, этот законопроект не противоречит целям Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Однако он требует определенной доработки с целью:


  • учета положений ст. 282 Соглашения об ассоциации относительно надлежащего соблюдения принципа правовой определенности;
  • полного учета положений Регламента Европарламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года (Общий регламент о защите данных);
  • учета Европейской конвенции по правам человека, Хельсинкского Заключительного Акта, Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1516 (2001 год).

Также этот законопроект требует заключения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, отмечают в комитете.

Напомним, согласно данным социологических опросов, значительная часть украинцев считают антиолигархические инициативы Зеленского популистским шагом, на самом деле призванным способствовать повышению рейтинга.

Источник: Ракурс


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