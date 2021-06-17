Массовое отравление произошло в Харькове. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n156291-massovoe-otravlenie-v-harkove-gospitalizirovany-25-chelovek.html

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Массовое отравление произошло в Харькове — в больницах с диагнозом гастроэнтероколит оказались 25 человек.

В медучреждения госпитализировали 19 взрослых и шесть детей. Пострадавшие считают, что отравились едой в заведении общественного питания. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования свидетельствуют, что пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова, — говорится в сообщении.



По словам медиков, предварительный диагноз госпитализированных — гастроэнтероколит, средней степени тяжести.

Напомним, массовое отравление в детском саду произошло в Черновицкой области в селе Испас. Пострадали 28 человек, из которых 26 — дети. Инцидент расследовали правоохранители.