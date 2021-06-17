Масове отруєння сталося в Харкові. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n156291-masove-otruiennya-v-harkovi-gospitalizovani-25-osib.html

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Масове отруєння сталося в Харкові — у лікарнях з діагнозом гастроентероколіт опинилися 25 осіб.

До медзакладів госпіталізували 19 дорослих та шістьох дітей. Постраждалі вважають, що отруїлися їжею в закладі громадського харчування. Про це 17 червня повідомила прес-служба Харківського обласного центру контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України.

Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування свідчать, що пацієнти пов’язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова, — йдеться в повідомленні.



За словами медиків, попередній діагноз госпіталізованих — гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, масове отруєння у дитячому садку сталося в Чернівецькій області в селі Іспас. Постраждали 28 осіб, з яких 26 — діти. Інцидент розслідували правоохоронці.