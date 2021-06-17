Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Масове отруєння сталося в Харкові. Фото: 5 канал

Масове отруєння в Харкові — госпіталізовані 25 осіб

17 чер 2021, 17:20
999

Масове отруєння сталося в Харкові — у лікарнях з діагнозом гастроентероколіт опинилися 25 осіб.

До медзакладів госпіталізували 19 дорослих та шістьох дітей. Постраждалі вважають, що отруїлися їжею в закладі громадського харчування. Про це 17 червня повідомила прес-служба Харківського обласного центру контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України.

Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування свідчать, що пацієнти пов’язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова, — йдеться в повідомленні.


За словами медиків, попередній діагноз госпіталізованих — гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, масове отруєння у дитячому садку сталося в Чернівецькій області в селі Іспас. Постраждали 28 осіб, з яких 26 — діти. Інцидент розслідували правоохоронці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів