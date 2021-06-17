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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Вести»

Законопроект Зеленського про олігархів розглянув комітет Ради — деталі

17 чер 2021, 17:43
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Євроінтеграційний комітет Верховної Ради розглянув президентський законопроект № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Згідно з висновками Комітету з питань інтеграції України до ЄС, цей законопроект не суперечить цілям Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Проте він потребує певного доопрацювання з метою:


  • врахування положень ст. 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності;
  • повного врахування положень Регламенту Європарламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних);
  • врахування Європейської конвенції з прав людини, Гельсінського Заключного Акта, Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1516 (2001 рік).

Також цей законопроект потребує висновку уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зазначають у комітеті.

Нагадаємо, згідно з даними соціологічних опитувань, значна частина українців вважають антиолігархічні ініціативи Зеленського популістським кроком, насправді покликаним сприяти підвищенню рейтингу.

Джерело: Ракурс


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