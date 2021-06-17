Новонароджену дівчинку викинули в річку – її врятував човняр. Фото: УП

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Дівчинку, яка плила по річці Ганг в дерев’яному ящику, врятував човняр в індійському штаті Уттар-Прадеш.

Чоловік почув з річки крики дитини. За його словами, інші люди на березі теж чули плач, але ніхто не зголосився допомогти. Про це повідомляє BBC.

Потім він побачив підозрілий дерев’яний ящик, який дрейфував посеред річки. Човняр дістав його і знайшов усередині загорнуту в червоний шарф дитину.

Діставши немовля з коробки, чоловік забрав його у свій будинок і викликав поліцію. Оглянувши ящик, правоохоронці зрозуміли, що батьки відмовилися від дівчинки.

Усередині вони знайшли картку з датою і часом народження дитини, також в ній було вказано ім’я дівчинки — Ганга. Соціальні служби забрали немовля до лікарні, після чого його передадуть до притулку.

Бідні громадяни Індії часто відмовляються від дітей після їх народження, особливо від дівчаток. Вони розглядаються як зайве навантаження на сімейний бюджет.

Витрати з догляду за дитиною, яку викинули в річку, візьме на себе уряд штату. А човняра щедро нагородять — призначать пільги й подарують будинок.

Джерело: BBC