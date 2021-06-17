На позов Моргенштерна відреагували в СБУ – Готові до суду. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156296-na-pozov-morgenshterna-vidreaguvaly-v-sbu-gotovi-do-sudu.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) відреагувала на позов російського виконавця Алішера Валєєва (Моргенштерна).

Ми діємо виключно в рамках законодавства і в листі, надісланому на Міністерство культури та інформаційної політики України, міститься аргументована позиція, чому СБУ рекомендує включити цю особу до переліку, — сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він додав, що Служба безпеки «стоїть на сторожі національних інтересів України й готова захищати свою позицію у суді».

Як відомо, російський репер оскандалився під час концерту в Одесі в грудні 2019 року. 8 грудня в місті був оголошений траур за загиблими під час пожежі, що сталася 4 грудня в Одеському торгово-економічному коледжі. Моргенштерн назвав траур «показухою» і закликав краще проводити перевірки пожежної безпеки.

28 квітня за поданням СБУ Міністерство культури включило Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Через це він не може потрапити до України.

Нагадаємо, Моргенштерн позивається до СБУ через заборону в’їжджати в Україну. Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адмінпозовом.