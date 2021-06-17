Мощный смерч пронесся возле Одессы – видео стихии. Фото: Инстаграм

https://racurs.ua/n156298-moschnyy-smerch-pronessya-vozle-odessy-video-stihii.html

Ракурс

Огромный смерч пронесся под Одессой у побережья курортного Черноморска. Вихрь образовался прямо в Черном море и к берегу не приближался.

Впрочем, в это время недалеко от смерча находился корабль. Стихию сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в сеть.

Сегодняшняя непогода особенно прошлась по южным регионам Украины и в ряде городов наделала много бед.

Черноморску повезло больше — курорт немного южнее Одессы непогода не затронула, а также подарила в возможность полюбоваться зрелищным ураганом.

Напомним, ранее мы сообщали, что 17 июня затопило пляжи Бердянска и Кирилловки. В Бердянске после шторма пляжи в районе Верховой оказались под водой. Подтоплены также и кафе, расположенные на берегу.