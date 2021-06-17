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Ракурс
Мощный смерч пронесся возле Одессы – видео стихии. Фото: Инстаграм

Мощный смерч пронесся возле Одессы — видео стихии

17 июн 2021, 21:00
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Огромный смерч пронесся под Одессой у побережья курортного Черноморска. Вихрь образовался прямо в Черном море и к берегу не приближался.

Впрочем, в это время недалеко от смерча находился корабль. Стихию сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в сеть.

Сегодняшняя непогода особенно прошлась по южным регионам Украины и в ряде городов наделала много бед.


Черноморску повезло больше — курорт немного южнее Одессы непогода не затронула, а также подарила в возможность полюбоваться зрелищным ураганом.

Напомним, ранее мы сообщали, что 17 июня затопило пляжи Бердянска и Кирилловки. В Бердянске после шторма пляжи в районе Верховой оказались под водой. Подтоплены также и кафе, расположенные на берегу.

Источник: Ракурс


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