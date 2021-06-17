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Дорофеїв день відзначають 18 червня — історія святаhttps://racurs.ua/ua/n156300-dorofeyiv-den-vidznachaut-18-chervnya-istoriya-svyata.htmlРакурс
18 червня святкують Дорофеїв день — православні віряни вшановують пам’ять Дорофея Тірського.
Святий народився у 255 році в Антіохії. За праведне життя був зведений в сан єпископа міста Тіра. У період гонінь на християн пішов з міста. Коли гоніння припинилися, а до влади прийшов Костянтин Великий, він повернувся і понад 50 років керував своєю паствою.
Також в Україні 18 червня щороку відзначають День дільничного офіцера поліції. Цей день став професійним святом у 2004 році згідно з наказом глави МВС України.
У цей день світова спільнота відзначає Всесвітній день гармонії, Міжнародний день суші та День народження дитячої коляски.
День в історії:
- у 1583 році віце-мер Лондона застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти. Це стало першим страхуванням життя в історії.
- у 1889 році до балтиморського патентного бюро навідався Вільям Річардсон, ідея якого суттєво змінила коляску. Він винайшов реверсивну модель, в якій дитина могла сидіти як обличчям до людини, яка везе коляску, так і спиною до неї.
- у 1903 році у Сан-Франциско почався перший автопробіг через континент. Його учасники фінішували через три місяці у Нью-Йорку.
- у 1934 році від британського міністра транспорту лордом Хор-Беліша з’явилося розпорядження щодо смугастих стовпів з помаранчевими ліхтарями. Вони мали знаходитися біля доріг у місцях пішохідних переходів. Британці називали їх «зебрами» за прізвищем міністра. Саме так з’явився перший в історії пішохідний перехід, який мав захищати учасників дорожнього руху.
- у 1939 році у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрили пам’ятник великому поетові.
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