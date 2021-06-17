Свято завтра. Фото: Максимум

https://racurs.ua/ua/n156300-dorofeyiv-den-vidznachaut-18-chervnya-istoriya-svyata.html

Ракурс

18 червня святкують Дорофеїв день — православні віряни вшановують пам’ять Дорофея Тірського.

Святий народився у 255 році в Антіохії. За праведне життя був зведений в сан єпископа міста Тіра. У період гонінь на християн пішов з міста. Коли гоніння припинилися, а до влади прийшов Костянтин Великий, він повернувся і понад 50 років керував своєю паствою.

Також в Україні 18 червня щороку відзначають День дільничного офіцера поліції. Цей день став професійним святом у 2004 році згідно з наказом глави МВС України.

У цей день світова спільнота відзначає Всесвітній день гармонії, Міжнародний день суші та День народження дитячої коляски.

День в історії: