Таємний візит Новинського в ОП пояснили релігійною зустріччю з Подоляком, фото — Схеми

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Олігарх-депутат Вадим Новинський непублічно відвідав Офіс президента, використовуючи номери прикриття і таємні ворота на Банкову.

Цей візит журналісти «Схем» зафіксували 27 травня. Вони зауважили, що за тиждень до цього Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції розповідав про закон про боротьбу з олігархами. Він передбачає публічне звітування посадових осіб про зустрічі з представниками великого бізнесу.

Новинського помітили на Toyota Camry і броньованому Mercedes, на якому бізнесмен прибув на Банкову із охороною. Новинський вийшов з Toyota, пересів у Mercedes і обидва авто залишили Банкову.

Прес-служба Офісу президента пояснила, що того вечора Новинський зустрічався в ОП з радником керівника ОП Михайлом Подоляком. Говорили начебто про комунікаційну стратегію щодо «міжконфесійного діалогу та можливих контактів представників держави з представниками церков»

Обговорювалися питання можливостей більш повного задоволення духовних потреб суспільства, впливу рівня задоволення таких потреб на оцінку якості життя різними групами населення, підходи до інформаційного забезпечення, — йдеться у відповіді ОП на запит.

В офісі Зеленського не знають, чому Новинський при цьому використовував номери прикриття.

Новинський підтвердив зустріч на Банковій, але почав розповідати про «помилку журналістів», оскільки не про всі зустрічі треба повідомляти.

Він пояснив, чому користувався різними машинами.

Я ні від кого не переховуюсь. Я просто приїхав з одним товаришем — і потім на цій машині виїхав. Ось і все, — повідомив Новинський.

Цей бізнесмен є одним із найближчих бізнес-партнерів Ріната Ахметова. Цього року його статки оцінили в 1,4 млрд дол.

У грудні 2019 року Новинський відвідував Офіс президента публічно. Тоді він пояснив візит «обговоренням питань Маріуполя», але не повідомив, з ким саме розмовляв.

Джерело: «Схеми»