Победы над македонцами мало — как выйти Украине из группы на Евро 2020, фото — УАФ

https://racurs.ua/n156303-pobedy-nad-makedoncami-malo-kak-vyyti-ukraine-iz-gruppy-na-evro-2020.html

Ракурс

На Евро 2020 Нидерланды досрочно выиграли групповой трурнир и вышли в плей-офф. Австрия и Украина разыграют вторую прямую путевку на выход из группы С. Северная Македония в любом случае финиширует последней.

Таковы результаты матчей второго тура в группе украинской сборной на Евро 2020.

Нидерланды гарантировали выход в плей-офф чемпионата Европы-2020 с первого места после победы над Австрией 2:0. Нидерланды выиграли свои матчи против Украины и Австрии и даже в случае поражения в последнем туре от македонцев и победы украинцев или австрийцев именно эта команда останется на первом месте из-за преимущества в очном матче.

Напомним, что 17 июня Украина дожала Северную Македонию и выиграла первый матч на Евро-2020.

В третьем туре 21 июня Украина и Австрия будут играть между собой за второе место в группе.

Нидерланды точно сыграют матч 1/8 финала в Будапеште (воскресенье 27 июня) как победитель группы C. Соперником голландцев будет третье место с одной из групп D/E/F.

Команду Андрея Шевченко устроит ничья в матче 3 тура против Австрии. Напомним, что в плей-офф выходят победители групп, вторые места, а также четыре из шести команд, которые займут третье место.

Украина пока вторая за счет большего количества забитых мячей, чем в Австрии (разница 4−4 лучше, чем 3−3).

Второе место группы попадет в 1/8 финала на победителя группы A, которым с большой вероятностью станет Италия (возможно, Уэльс).

Команда, которая проигрывает в матче Украина — Австрия, тоже будет иметь некоторые шансы на выход в плей-офф, но это будет зависеть от результатов других групп, которые сформируют рейтинг третьей команды. Четыре очка почти всегда достаточно для прохода, а вот три пункта может оказаться мало.

Вполне вероятно, что для Австрии ничья тоже принесет выход в плей-офф с третьего места. Эта позиция в группе C попадет в 1/8 финала на кого-то из победителей групп E (Словакия, Швеция, Испания, Польша) или F (Португалия, Франция, Германия, Венгрия).

Матчи 2 тура группы С:

Украина — Северная Македония — 2:1.

Голы: Ярмоленко (29), Яремчук (34) — Алиоски (57).

Нидерланды — Австрия — 2:0

Голы: Деппай (11, пен.), Дюмфрис (67).