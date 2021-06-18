Новый рекорд по прививкам от COVID-19 зафиксирован в Украине

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n156304-novyy-rekord-po-privivkam-ot-covid-19-zafiksirovan-v-ukraine.html

Ракурс

Вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 началась в Украине во второй половине февраля.

За прошедшие сутки, 17 июня, зафиксирован новый рекорд по количеству привитых — 81 тыс. 713 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что за 17 июня 57 тыс. 970 человек получили первую дозу вакцины, 23 тыс. 743 человека — вторую (завершили курс вакцинации).

В течение суток работали 618 мобильных бригад и 964 пункта прививки.

За все время кампании по вакцинации населения от COVID-19 в Украине привиты уже 1 млн 652 тыс. 55 человек. Из них:

одну дозу получили 1 млн 652 тыс. 53 человека;

полностью иммунизированы (получили две дозы) — 337 тыс. 345 человек (из них двое получили одну дозу за пределами Украины).

Всего в Украине проведены уже 1 млн 989 тыс. 398 прививок.