Судова реформа, пенсії «чорнобильців» і звіт Кабміну – Рада працює, фото — Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n156306-sudova-reforma-pensiyi-chornobylciv-i-zvit-kabminu-rada-pracuie-translyaciya.html

Ракурс

Засідання Верховної Ради у п’ятницю, 18 червня, розпочнеться годиною запитань до Уряду.

В парламент прийдуть представники паливно-енергетичного блоку, який звітуватимуть про тарифну політику Кабміну.

Сьогодні планується заслухати звіт про виконання закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

У другому читанні планується розглянути законопроект про судову реформу, який викликає чимало застережень громадянського суспільства. Йдеться про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України". У законопроекті № 3711-д йдеться про функції Вищої ради правосуддя у формуванні ВККСУ.

У порядку денному також такі питання:

Планується включити до порядку денного і розглянути проекти законів «Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття акціонерним товариством „Державний ощадний банк України“ статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».