Массовое отравление в Харькове. Фото: grizzlee.com.ua

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Массовое отравление в Харькове вложило в больницы 45 человек, из них 17 детей. Им диагностировали гастроэнтероколит средней степени тяжести.

Предварительно отравление связывают с употреблением суши в сети ресторанов «Якитория» и «Мафия». Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Там везде жуткая антисанитария, утверждают специалисты. И одна на два ресторана кухня, — рассказал директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.



Он отметил, что в Госпродпотребслужбе «настоятельно рекомендуют» обоим ресторанам закрыться до окончания эпидрасследования.

Напомним, ранее мы сообщали, что в медучреждения Харькова госпитализировали 19 взрослых и шесть детей. Пострадавшие отравились едой в заведении общественного питания.