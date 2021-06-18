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Ракурс
Массовое отравление в Харькове. Фото: grizzlee.com.ua

Массовое отравление в Харькове — число пострадавших возросло до 45

18 июн 2021, 10:25
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Массовое отравление в Харькове вложило в больницы 45 человек, из них 17 детей. Им диагностировали гастроэнтероколит средней степени тяжести.

Предварительно отравление связывают с употреблением суши в сети ресторанов «Якитория» и «Мафия». Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Там везде жуткая антисанитария, утверждают специалисты. И одна на два ресторана кухня, — рассказал директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.


Он отметил, что в Госпродпотребслужбе «настоятельно рекомендуют» обоим ресторанам закрыться до окончания эпидрасследования.

Напомним, ранее мы сообщали, что в медучреждения Харькова госпитализировали 19 взрослых и шесть детей. Пострадавшие отравились едой в заведении общественного питания.

Источник: Ракурс


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