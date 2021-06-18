УХаркові сталося масове отруєння суші, фото:

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Масове отруєннясеред відвідувачів ресторанів у Харкові вже призвело до переповнення міської лікарні. Тож пацієнтів почали доставляти до лікарні у райцентрі.

Заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан розповіла про це сьогодні, 18 червня, під час брифінгу, повідомляє видання «Суспільне».

За її словами, 31-а лікарня міста прийняла 41 пацієнта, двох з них вже виписали. Також 14 дітей прийняла дитяча лікарня.

Всі діти ще перебувають у лікарні, усіх «капають», роблять детоксикацію, -зазначила Горбунова-Рубан.

Чиновниця зазначила, що через нестачу місць у 31-й лікарні чотирьох дорослих пацієнтів вже повезли до Валківської центральної районної лікарні, у котрій є інфекційне відділення.

Зазначається, що основною лікарнею для приймання хворих з інфекціями у Харкові вважається обласна інфекційна лікарня, яка нині приймає пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.

Обласні лікарні ще не перекваліфіковані на широкий загал інфекційних захворювань, і ми потрапили в таку історію, що ми приймаємо тепер людей з гастроентерологічною інфекцією, — зазначила вона.

Горбунова-Рубантакож повідомила, що госпіталізовані наразі перебувають у стані середньої тяжкості. Найстаршій дитині з отруєнням — 17 років, наймолодшій — чотири.

Нагадаємо, масове отруєння у Харкові попередньо зв’язують з уживанням суші в мережі ресторанів «Якіторія» і «Мафія». У пацієнтів діагностували гастроентероколіт середнього ступеня важкості.

Джерело: «Суспільне»