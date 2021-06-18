В Харькове произошло массовое отравление суши, фото: УСИ

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Массовое отравление среди посетителей ресторанов в Харькове уже привело к переполнению городской больницы. Поэтому пациентов начали доставлять в больницу в райцентре.

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан рассказала об этом сегодня, 18 июня, во время брифинга, сообщает издание «Суспільне».

По ее словам, 31-я больница города приняла 41 пациента, двух из них уже выписали. Также 14 детей приняла детская больница.

Все дети еще находятся в больнице, всех «капают», делают детоксикацию, — отметила Горбунова-Рубан.

Чиновница отметила, что из-за нехватки мест в 31-й больнице четырех взрослых пациентов уже повезли в Валковскую центральную районную больницу, в которой есть инфекционное отделение.

Отмечается, что основной больницей для приема больных с инфекциями в Харькове считается областная инфекционная больница, которая сейчас принимает пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

Областные больницы еще не переквалифицированы на широкий круг инфекционных заболеваний, и мы попали в такую историю, что мы принимаем теперь людей с гастроэнтерологической инфекцией, — отметила она.

Горбунова-Рубан также сообщила, что госпитализированные сейчас находятся в состоянии средней тяжести. Самому старшему ребенку с отравлением — 17 лет, самому младшему — четыре.

Напомним, массовое отравление в Харькове предварительно связывают с употреблением суши в сети ресторанов «Якитория» и «Мафия». У пациентов диагностировали гастроэнтероколит средней степени тяжести.

Источник: «Суспільне»