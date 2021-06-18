Переход прав на землю при покупке недвижимости — что приняла Рада

https://racurs.ua/n156334-perehod-prav-na-zemlu-pri-pokupke-nedvijimosti-chto-prinyala-rada.html

Ракурс

Переход прав на землю при покупке недвижимости приняла Верховная Рада в первом чтении в законопроекте № 5248, предусматривающий внесение изменений в Земельный кодекс Украины.

Законопроект предусматривает, что в случае приобретения недвижимости, права на земельный участок, на котором она размещена, автоматически переходят от продавца к покупателю.

Если земля под недвижимостью находилась у продавца в аренде, к покупателю переходит право аренды на тех же условиях, что были до этого. Дополнительно уведомлять арендодателя о сделке не нужно.

В том случае, если покупателю переходит только часть объекта недвижимости, который находится на арендованном земельном участке, то в договор аренды вносятся соответствующие изменения.

Если объект недвижимости будет находиться на земле государственной или коммунальной собственности, покупателю необходимо будет обратиться в течение 30 дней с момента покупки к компетентному органу для выделения земельного участка в собственность или пользование.

Новый законопроект также предусматривает, что в договоре купли-продажи недвижимого имущества теперь обязательно нужно будет указывать кадастровый номер земельного участка, на котором объект находится.