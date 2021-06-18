Перехід прав на землю при купівлі нерухомості - що ухвалила Рада

https://racurs.ua/ua/n156334-perehid-prav-na-zemlu-pry-kupivli-neruhomosti-scho-uhvalyla-rada.html

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Перехід прав на землю при купівлі нерухомості ухвалила Верховна Рада у першому читанні в законопроекті № 5248, який передбачає внесення змін до Земельного кодексу України.

Законопроект передбачає, що в разі придбання нерухомості, права на земельну ділянку, на якій вона розміщена, автоматично переходять від продавця до покупця.

Якщо земля під нерухомістю перебувала у продавця в оренді, до покупця переходить право оренди на тих же умовах, що були й до цього. Додатково повідомляти орендодавця про угоду не потрібно.

У тому випадку, якщо покупцеві переходить лише частина об'єкта нерухомості, який перебуває на орендованій земельній ділянці, — у договір оренди вносяться відповідні зміни.

Якщо об'єкт нерухомості перебуватиме на землі державної або комунальної власності, покупцеві доведеться звернутися протягом 30 днів з моменту покупки до компетентного органу для виділення земельної ділянки у власність або користування.