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Ракурс
Перехід прав на землю при купівлі нерухомості - що ухвалила Рада

Перехід прав на землю при купівлі нерухомості — що ухвалила Рада

18 чер 2021, 15:00
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Перехід прав на землю при купівлі нерухомості ухвалила Верховна Рада у першому читанні в законопроекті № 5248, який передбачає внесення змін до Земельного кодексу України.

Законопроект передбачає, що в разі придбання нерухомості, права на земельну ділянку, на якій вона розміщена, автоматично переходять від продавця до покупця.

Якщо земля під нерухомістю перебувала у продавця в оренді, до покупця переходить право оренди на тих же умовах, що були й до цього. Додатково повідомляти орендодавця про угоду не потрібно.


У тому випадку, якщо покупцеві переходить лише частина об'єкта нерухомості, який перебуває на орендованій земельній ділянці, — у договір оренди вносяться відповідні зміни.

Якщо об'єкт нерухомості перебуватиме на землі державної або комунальної власності, покупцеві доведеться звернутися протягом 30 днів з моменту покупки до компетентного органу для виділення земельної ділянки у власність або користування.

Джерело: Ракурс


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