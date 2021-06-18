Кива спустив штани перед жінкою в Раді

https://racurs.ua/ua/n156333-kyva-spustyv-shtany-pered-jinkou-v-radi-video.html

Ракурс

Ілля Кива, депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя», знову осоромився у Верховній Раді.

Депутат сховався біля колони в сесійній залі. Він розстібнув ремінь і штани, потім приспустив штани до спідньої білизни, щоб заправити свою сорочку. Відповідне відео поширили в мережі.

Нардеп спробував повернутися до стінки, але не врахував, що за пікантним заняттям поряд спостерігала депутат, а зверху його знімали журналісти.

Це вже не перший скандал, пов’язаний з депутатом. Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.

Нагадаємо, у Верховній Раді 17 червня сталася бійка. Народні депутати ОПЗЖ накинулися на «слугу» Микиту Потураєва. Скандал виник під час розгляду численних правок до закону про Нацраду з питань ТБ та радіомовлення.