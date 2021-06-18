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Ракурс
Кива спустив штани перед жінкою в Раді

Кива спустив штани перед жінкою в Раді (ВІДЕО)

18 чер 2021, 14:39
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Ілля Кива, депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя», знову осоромився у Верховній Раді.

Депутат сховався біля колони в сесійній залі. Він розстібнув ремінь і штани, потім приспустив штани до спідньої білизни, щоб заправити свою сорочку. Відповідне відео поширили в мережі.

Нардеп спробував повернутися до стінки, але не врахував, що за пікантним заняттям поряд спостерігала депутат, а зверху його знімали журналісти.

Це вже не перший скандал, пов’язаний з депутатом. Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.


Нагадаємо, у Верховній Раді 17 червня сталася бійка. Народні депутати ОПЗЖ накинулися на «слугу» Микиту Потураєва. Скандал виник під час розгляду численних правок до закону про Нацраду з питань ТБ та радіомовлення.

Джерело: Ракурс


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