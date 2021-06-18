Кива спустил штаны перед женщиной в Раде

https://racurs.ua/n156333-kiva-spustil-shtany-pered-jenschinoy-v-rade-video.html

Ракурс

Илья Кива, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», снова опозорился в Верховной Раде.

Депутат спрятался возле колонны в сессионном зале. Он расстегнул ремень и брюки, потом приспустил брюки до нижнего белья, чтобы заправить свою рубашку. Соответствующее видео распространили в сети.

Нардеп попытался повернуться к стене, но не учел, что за пикантным занятием рядом наблюдала депутат, а сверху его снимали журналисты. Кива закрепил ремень и взял папку с телефоном.

Это уже не первый скандал, связанный с депутатом. Кива стал звездой популярного сайта для взрослых Pornhub. Нардеп ласкал себя в зале Верховной Рады. Его поведение в парламенте вдохновило Ульяну Супрун на большой пост о мастурбации.

Напомним, в Верховной Раде 17 июня произошла драка. Народные депутаты ОПЗЖ набросились на «слугу» Никиту Потураева. Скандал возник при рассмотрении многочисленных поправок в закон о Нацсовете по вопросам ТВ и радиовещания.