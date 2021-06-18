В Китае ученые нашли останки гигантского носорога, фото: BBC

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Ракурс

В Китае в провинции Ганьсу ученые нашли останки ранее неизвестного вида древних гигантских носорогов.

Эти животные были одними из крупнейших млекопитающих, которые ходили по суше, сообщает BBC со ссылкой на статью в научном журнале Communications Biology.

Представители этого вида, который получил название Paraceratherium linxiaense, жили около 26,5 млн лет назад. Они весили 21 тонну, что является эквивалентом четырех крупных африканских слонов.

Голова этих животных могла располагаться на семиметровой высоте, что позволяло им питаться листьями с крон деревьев и делало их выше жирафов (высота которых составляет немногим более 6 м).

Отмечается, что эти окаменелости обнаружили еще в 2015 году, но только сейчас благодаря проведенному анализу удалось установить, что это совершенно новый вид, который отличался от других известных гигантских носорогов.

Также ученые установили, что этот вид был тесно связан с гигантскими носорогами, которые когда-то жили в Пакистане. Это позволяет предположить, что они путешествовали по Центральной Азии, а следовательно — на Тибетском плато в то время, вероятно, были некоторые низменные области.

Напомним, в прошлом году в США ученые обнаружили новый вид предков млекопитающих, живших 220 млн лет назад.