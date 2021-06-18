У Китаї учені знайшли рештки гігантського носорога, фото: BBC

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Ракурс

У Китаї в провінції Ганьсу учені знайшли рештки раніше невідомого виду стародавніх гігантських носорогів.

Ці тварини були одними з найбільших ссавців, котрі ходили по суші, повідомляє BBC з посиланням на статтю в науковому журналі Communications Biology.

Представники цього виду, який отримав назву Paraceratherium linxiaense, жили близько 26,5 млн років тому. Вони важили 21 тонну, що є еквівалентом чотирьох великих африканських слонів.

Голова цих тварин могла розташовуватися на семиметровій висоті, що дозволяло їм харчуватися листям з крон дерев і робило їх вищими за жирафів (висота яких становить трохи більше 6 м).

Зазначається, що ці скам’янілості виявили ще в 2015 році, проте лише зараз завдяки проведеному аналізу вдалося встановити, що це абсолютно новий вид, який відрізнявся від інших відомих гігантських носорогів.

Також учені встановили, що цей вид був тісно повʼязаний з гігантськими носорогами, які колись жили в Пакистані. Це дозволяє припустити, що вони подорожували по Центральній Азії, а отже — на Тибетському плато в той час, ймовірно, були деякі низинні області.

Нагадаємо, торік у США учені виявили новий вид предків ссавців, які жили 220 млн років тому.

Джерело: BBC