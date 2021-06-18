Окружний адмінсуд Києва заблокував припис НАЗК по Вітренку

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Окружний адміністративний суд Києва зупинив припис Нацагентства з питань запобігання корупції щодо необхідності розірвання контракту з главою нацкомпанії «Нафтогаз» Юрієм Вітренком.

Припис НАЗК зупинено до набрання законної сили рішення у справі за позовом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Інформацію про рішення ОАСК 18 червня повідомили на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбук.

Суд зазначає, що вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням публічно-правового спору по суті. Наразі вжиття заходів забезпечення позову суд вважає вимушеним заходом, оскільки їх невжиття призведе до негативних наслідків, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, — йдеться у заяві Мін’юсту.

Розгляд справи Вітренка проти НАЗК здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Судове засідання призначено на 29 червня.

Нагадаємо, НАЗК в приписі зажадало скасувати розпорядження уряду № 370-р, згідно з яким Вітренко 29 квітня був призначений головою правління НАК «Нафтогаз України». У НАЗК уточнили, що після звільнення особи з публічної служби впродовж року не можна брати участі в керівництві організаціями, на які можна було впливати при роботі на державу. У свою чергу, Вітренко на посаді в. о. міністра енергетики в період з 21 грудня 2020 року по 28 квітня 2021 року брав участь у підготовці рішень щодо діяльності «Нафтогазу».