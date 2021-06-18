Окружной админсуд Киева заблокировал предписание НАПК по Витренко

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Ракурс

Окружной административный суд Киева остановил предписание Нацагентства по предупреждению коррупции о необходимости расторжения контракта с главой нацкомпании «Нафтогаз» Юрием Витренко.

Предписание НАПК приостановлено до вступления в законную силу решения по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля. Информацию о решении ОАСК 18 июня сообщили на странице Министерства юстиции в Фейсбук.

Суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу. Сейчас принятие мер обеспечения иска суд считает вынужденной мерой, поскольку их непринятие приведет к негативным последствиям для восстановления которых необходимо будет приложить значительные усилия и расходы, — говорится в заявлении Минюста.

Рассмотрение дела Витренко против НАПК осуществляется по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон. Судебное заседание назначено на 29 июня.

Напомним, НАПК в предписании потребовало отменить распоряжение правительства № 370-р, согласно которому Витренко 29 апреля был назначен председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». В НАПК отметили, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство. В свою очередь, Витренко в должности и. о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года участвовал в подготовке решений по деятельности «Нафтогаза».