30 героинь порно судятся с PornHub, фото — tjournal.ru

https://racurs.ua/n156332-30-geroin-porno-sudyatsya-s-pornhub-detali.html

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PornHub обвинили в размещении порно без согласия. Более 30 женщин в штате Калифорния заявили, что ресурс разместил видео с их участием и не сообщил им об этом.

В суд на компанию PornHub подали за распространение откровенных видеороликов с их участием, сообщает ВВС.

Одна из женщин рассказала, что ей было всего 17 лет, когда парень заставил ее сняться в откровенном видео. Впоследствии ролик разместили на PornHub, о чем американка узнала от друга.

Адвокаты порносайта назвали обвинения абсурдными и «категорически ложными». В PornHub утверждают, что для загрузки контента на портал для взрослых необходимо зарегистрироваться. В компании утверждают, что каждый ролик проверяется модераторами.

PornHub против незаконного контента и расследует все жалобы или заявления, касающиеся контента на наших платформах, — заверили представители сайта.

CBS, впрочем, сообщила, что PornHub не требует от пользователей подтверждения возраста участников видео и их согласия на публикацию.

В апреле этого года Pornhub пришлось удалить более 650 тыс. роликов. Администрация крупнейшего в мире сайта для взрослых сообщила об удалении видео, содержащих неприемлемые сцены.

Источник: ВВС