30 героїнь порно судяться з PornHub, фото — tjournal.ru

https://racurs.ua/ua/n156332-30-geroyin-porno-sudyatsya-z-pornhub-detali.html

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PornHub звинуватили у розміщенні порно без згоди. Понад 30 жінок у штаті Каліфорнія заявили, що ресурс розмістив відео за їхньої участі і не повідомив їм про це.

До суду на компанію PornHub подали за поширення відвертих відеороликів з їхньою участю, повідомляє ВВС.

Одна з жінок розповіла, що їй було всього 17 років, коли хлопець змусив її знятися у відвертому відео. Згодом ролик розмістили на PornHub, про що американка дізналася від друга.

Адвокати порносайту назвали звинувачення абсурдними і «категорично помилковими». У PornHub стверджують, що для завантаження контенту на портал для дорослих необхідно зареєструватися. У компанії переконують, що кожен ролик перевіряється модераторами.

PornHub проти незаконного контенту і розслідує усі скарги або твердження, що стосуються контенту на наших платформах, — запевнили представники вебсайту.

CBS, втім, повідомила, що PornHub не вимагає від користувачів підтвердження віку учасників відео та їхньої згоди на публікацію.

У квітні цього року Pornhub довелося видалити понад 650 тис. роликів. Адміністрація найбільшого у світі сайту для дорослих PornHub повідомила про видалення відео, що містять неприйнятні сцени.

Джерело: ВВС