Ракурсhttps://racurs.ua/
30 героїнь порно судяться з PornHub, фото — tjournal.ru
30 героїнь порно судяться з PornHub — деталіhttps://racurs.ua/ua/n156332-30-geroyin-porno-sudyatsya-z-pornhub-detali.htmlРакурс
PornHub звинуватили у розміщенні порно без згоди. Понад 30 жінок у штаті Каліфорнія заявили, що ресурс розмістив відео за їхньої участі і не повідомив їм про це.
До суду на компанію PornHub подали за поширення відвертих відеороликів з їхньою участю, повідомляє ВВС.
Одна з жінок розповіла, що їй було всього 17 років, коли хлопець змусив її знятися у відвертому відео. Згодом ролик розмістили на PornHub, про що американка дізналася від друга.
Адвокати порносайту назвали звинувачення абсурдними і «категорично помилковими». У PornHub стверджують, що для завантаження контенту на портал для дорослих необхідно зареєструватися. У компанії переконують, що кожен ролик перевіряється модераторами.
PornHub проти незаконного контенту і розслідує усі скарги або твердження, що стосуються контенту на наших платформах, — запевнили представники вебсайту.
CBS, втім, повідомила, що PornHub не вимагає від користувачів підтвердження віку учасників відео та їхньої згоди на публікацію.
У квітні цього року Pornhub довелося видалити понад 650 тис. роликів. Адміністрація найбільшого у світі сайту для дорослих PornHub повідомила про видалення відео, що містять неприйнятні сцени.
Джерело: ВВС
.