Скарби давніх кораблетрощ вперше знайшли біля Сінгапура

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Ракурс

Скарби після давньої кораблетрощі вперше виявили і підняли на поверхню підводні археологи в Сінгапурській протоці. Біля узбережжя острова Педра-Бранка вони знайшли артефакти, що дозволяють датувати перший корабель XIV століттям.

Дослідники переконані, що другий знайдений корабель є індійським торговим судном «Шах Мунча» (Shah Munchah), яке затонуло разом з китайськими товарами, призначеними для доставки до Великої Британії у 1796 році. Про відкриття повідомив Сінгапурський Інститут досліджень Південно-Східної Азії (ISEAS).

Аналіз нових артефактів дозволив вченим ідентифікувати дві корабельної аварії, що сталися у територіальних водах Сінгапуру з різницею у чотири століття — в XIV і XVIII століттях. Уламки, знайдені за 100 метрів від узбережжя острова Педра-Бранка, найвіддаленішого сінгапурського острова, належали кораблю XIV століття. Його виявили у 2014 році, коли поблизу острова сіли на мілину два крани-навантажувачі. Через шторм вони могли впасти на історичний маяк Хорсбург 1851 року. Щоб цього не сталося, крани підірвали, а під час прибирання акваторії водолази наштовхнулися на стопки керамічного посуду з блідо-зеленою глазур’ю.

Нагадаємо, Сінгапурська протока була частиною головного морського шляху з Індійського океану в Тихий, через неї торгові судна везли тканини, золото, прянощі, ротанг, лакавуд, слонову кістку і опіум. Однак у вузькому горлі Сінгапурської протоки кораблі часто наражались на напади піратів.