Школяра з аутизмом жорстоко побила вчителька в Києві. Фото: Буг

https://racurs.ua/ua/n156328-shkolyara-z-autyzmom-jorstoko-pobyla-vchytelka-v-kyievi-z-yavylosya-video.html

Ракурс

Вчителька жорстоко побила учня інклюзивного класу в школі № 58 у Києві. Постраждала дитина має розлади аутичного спектра.

Всього у класі є двоє школярів з інвалідністю. Подібний інцидент у школі відбувається не вперше. Подробиці та відео інциденту оприлюднив народний депутат Павло Сушко.

Діти вибігають з класу — не хочуть бачити, як їх друга будуть бити! Таке ставлення до дітей довгий час залишалося прихованим. Поки асистент вчителя не витримав і не надіслав це відео мамі, — написав депутат.

Він додав, що інцидент розгляне слідча комісія Верховної Ради. Також готується звернення до правоохоронців.

У профільному департаменті столичної держадміністрації заявили про початок перевірки в школі. Кажуть, що про інцидент дізналися минулої ночі після публікації відео.

Згодом нардеп Сушко заявив, що керівництво управління освіти Шевченківського району погрожує кримінальними справами автору відео — асистенту вчительки, який нібито не зупинив її.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що булінг у школі за целюліт та бантики влаштувала директорка ліцею на Львівщині. Поліція склала протокол на жінку через цькування підлітків за їхній зовнішній вигляд.