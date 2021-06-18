Школьника с аутизмом жестоко избила учительница в Киеве. Фото: Буг

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Ракурс

Учительница жестоко избила ученика инклюзивного класса в школе № 58 в Киеве. Пострадавший ребенок имеет расстройства аутистического спектра.

Всего в классе есть двое школьников с инвалидностью. Подобный инцидент в школе происходит не впервые. Подробности и видео инцидента обнародовал народный депутат Павел Сушко.

Дети выбегают из класса — не хотят видеть, как их друга будут бить! Такое отношение к детям долгое время оставалось скрытым. Пока ассистент учителя не выдержал и не прислал это видео маме, — написал депутат.

Он добавил, что инцидент рассмотрит следственная комиссия Верховной Рады. Также готовится обращение к правоохранителям.

В профильном департаменте столичной госадминистрации заявили о начале проверки в школе. Говорят, что об инциденте узнали минувшей ночью после публикации видео.

Позже нардеп Сушко заявил, что руководство управления образования Шевченковского района угрожает уголовными делами автору видео — ассистенту учительницы, который якобы не остановил ее.

Напомним, ранее мы сообщали, что буллинг в школе за целлюлит и бантики устроила директор лицея на Львовщине. Полиция составила протокол на женщину из-за травли подростков за их внешний вид.