Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Школьника с аутизмом жестоко избила учительница в Киеве. Фото: Буг

Школьника с аутизмом жестоко избила учительница в Киеве — появилось видео

18 июн 2021, 13:54
999

Учительница жестоко избила ученика инклюзивного класса в школе № 58 в Киеве. Пострадавший ребенок имеет расстройства аутистического спектра.

Всего в классе есть двое школьников с инвалидностью. Подобный инцидент в школе происходит не впервые. Подробности и видео инцидента обнародовал народный депутат Павел Сушко.

Дети выбегают из класса — не хотят видеть, как их друга будут бить! Такое отношение к детям долгое время оставалось скрытым. Пока ассистент учителя не выдержал и не прислал это видео маме, — написал депутат.

Он добавил, что инцидент рассмотрит следственная комиссия Верховной Рады. Также готовится обращение к правоохранителям.

В профильном департаменте столичной госадминистрации заявили о начале проверки в школе. Говорят, что об инциденте узнали минувшей ночью после публикации видео.


Позже нардеп Сушко заявил, что руководство управления образования Шевченковского района угрожает уголовными делами автору видео — ассистенту учительницы, который якобы не остановил ее.

Напомним, ранее мы сообщали, что буллинг в школе за целлюлит и бантики устроила директор лицея на Львовщине. Полиция составила протокол на женщину из-за травли подростков за их внешний вид.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров