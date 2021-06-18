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Не только университет — Зеленский пообещал стране еще и больницы нового формата
Не только университет — Зеленский пообещал стране еще и больницы нового форматаhttps://racurs.ua/n156327-ne-tolko-universitet-zelenskiy-poobeschal-strane-esche-i-bolnicy-novogo-formata.htmlРакурс
Больницы нового формата пообещал Украине президент Владимир Зеленский. На торжествах по случаю Дня медика он убеждал, что эти заведения будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.
Зеленский объявил 18 июня о старте нового проекта. Так он стремится улучшить медицинскую инфраструктуру в Украине.
Больницы, одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Работа в современных заведениях, по современным методикам, на современном оборудовании. Где ничто не мешает сосредоточиться на главном: лечить людей и спасать жизни. Собственно, делать то, ради чего молодежь пошла в эту профессию, а люди с многолетним опытом в ней остаются. Врач должен бороться с болезнью, а не с проблемами быта, например старыми лифтами, неудобными кроватями, устаревшем оборудовании или коммуникациями, — заявил президент.
Проект начнется в областных клинических и областных детских больницах, которые должны соответствовать уровню ведущих европейских клиник.
Президент напомнил о реализации программы «Большая стройка», в рамках которой уже реализованы проекты в 33 больницах и 260 сельских амбулаторий. Зеленский рассказал, что в этом году в его планах еще 30 медучреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 новых приемных отделений.
Напомним, что в мае Зеленский заявил о намерении создать университет будущего, который будет стоить государству 7 млрд грн.
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