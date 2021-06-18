Не тільки університет — Зеленський пообіцяв країні ще й лікарні нового формату

https://racurs.ua/ua/n156327-ne-tilky-universytet-zelenskyy-poobicyav-krayini-sche-y-likarni-novogo-formatu.html

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Лікарні нового формату пообіцяв Україні президент Володимир Зеленський. На урочистостях з нагоди Дня медика він переконував, що ці заклади відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

Зеленський оголосив 18 червня про старт нового проекту. Так він прагне поліпшити медичну інфраструктуру в Україні.

Лікарні, однаково комфортні як для пацієнта, так і для лікаря. Робота в сучасних закладах, за сучасними методиками, на сучасному обладнанні. Де ніщо не заважає зосередитись на головному: лікувати людей і рятувати життя. Власне, робити те, заради чого молодь пішла в цю професію, а люди з багаторічним досвідом у ній залишаються. Лікар має боротися з хворобою, а не з проблемами побуту, як-от старі ліфти, незручні ліжка, застаріле обладнання чи комунікації, — заявив президент.

Проект почнеться з обласних клінічних і обласних дитячих лікарень, які мають відповідати рівню провідних європейських клінік.

Президент нагадав про реалізацію програми «Велике будівництво», в межах якої вже реалізовано проекти в 33 лікарнях і 260 сільських амбулаторій. Зеленський розповів, що цього річ в його планах ще 30 медзакладів, 340 сільських амбулаторій і 200 нових приймальних відділень.

Нагадаємо, що у травні Зеленський заявив про намір створити університет майбутнього, який коштуватиме державі 7 млрд грн.