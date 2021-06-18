Наслідки потопу у Ялті, фото: соціальні мережі

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У Криму продовжує вирувати негода. В окупованій Ялті за шість годин випали дві місячні норми опадів.

Такі сильні опади привели до повені — вийшла з берегів місцева річка Водоспадна. Через негоду виявився перекритим центр міста. Про це повідомляє агентство ТАСС.

На відео, знятих очевидцями, можна побачити, як вода, котра бурхливим потоком ринула вулицями, зносить на своєму шляху автомобілі та затоплює будинки.

Місто також може залишитися без електрики — вода підтоплює територію господарської зони електромережевої компанії «Крименерго». Варто додати, що ця компанія вчора, 17 червня, вранці повідомляла, що на окупованому півострові негода вивела з ладу 100 трансформаторних підстанцій.

Очільники окупаційної адміністрації міста закликають місцевих жителів за можливістю залишатися вдома і повідомляють, що довелося вдатися до евакуації людей. Також окупанти запровадили в місті надзвичайний стан.

Нагадаємо, нещодавно сильні опади також призвели до затоплення іншого міста окупованого Криму — Керчі.

Джерело: ТАСС