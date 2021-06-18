Последствия потопа в Ялте, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n156326-yalta-ushla-pod-vodu-za-sutki-vypali-dve-mesyachnye-normy-video.html

Ракурс

В Крыму продолжает бушевать непогода. В оккупированной Ялте за шесть часов выпали две месячные нормы осадков.

Такие сильные осадки привели к наводнению — вышла из берегов местная река Водопадная. Из-за непогоды оказался перекрытым центр города. Об этом сообщает агентство ТАСС.

На видео, снятых очевидцами, можно увидеть, как вода, которая бурным потоком хлынула по улицам, сносит на своем пути автомобили и затапливает дома.

Город также может остаться без электричества — вода подтапливает территорию хозяйственной зоны электросетевой компании «Крымэнерго». Стоит добавить, что компания вчера, 17 июня, утром сообщала, что на оккупированном полуострове непогода вывела из строя 100 трансформаторных подстанций.

Руководители оккупационной администрации города призывают местных жителей по возможности оставаться дома и сообщают, что пришлось прибегнуть к эвакуации людей. Также оккупанты ввели в городе чрезвычайное положение.

Напомним, недавно сильные осадки также привели к затоплению другого города оккупированного Крыма — Керчи.

Источник: ТАСС