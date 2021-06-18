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Ракурс
США хотят сильного союзника, а не «банановую республику» - дипломат

США хотят сильного союзника, а не «банановую республику» — дипломат

18 июн 2021, 13:32
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США хотят видеть Украину как сильного союзника, а не «банановую республику». Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя встречу в Женеве президента страны-агрессора Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

А если наши партнеры начнут давить. Мы уже не раз показывали, что можем не только говорить, но и понимать свой интерес, — заявил бывший главный дипломат Украины в эфире «Право на власть».

Экс-глава МИД заверил, что эта волна «измены» по переговорам Байдена и Путина его не волнует.

Меня беспокоит другое. Прекрасно понятно, что нас американские партнеры не будут давить в отрицательную сторону. Я это знаю на 100% со своих источников, а глава МИД Дмитрий Кулеба знает со своих. В сфере безопасности интерес США — иметь сильного союзника. Никому не нужен союзник — «банановая республика», — заявил бывший главный дипломат Украины в эфире «Право на власть».


Климкин убежден, что Вашингтон не будет давить на Киев и заинтересован в том, чтобы иметь сильного партнера.

Источник: Ракурс


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