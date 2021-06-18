США хотят сильного союзника, а не «банановую республику» - дипломат

https://racurs.ua/n156325-ssha-hotyat-silnogo-souznika-a-ne-bananovuu-respubliku-diplomat.html

Ракурс

США хотят видеть Украину как сильного союзника, а не «банановую республику». Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя встречу в Женеве президента страны-агрессора Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

А если наши партнеры начнут давить. Мы уже не раз показывали, что можем не только говорить, но и понимать свой интерес, — заявил бывший главный дипломат Украины в эфире «Право на власть».

Экс-глава МИД заверил, что эта волна «измены» по переговорам Байдена и Путина его не волнует.

Меня беспокоит другое. Прекрасно понятно, что нас американские партнеры не будут давить в отрицательную сторону. Я это знаю на 100% со своих источников, а глава МИД Дмитрий Кулеба знает со своих. В сфере безопасности интерес США — иметь сильного союзника. Никому не нужен союзник — «банановая республика», — заявил бывший главный дипломат Украины в эфире «Право на власть».



Климкин убежден, что Вашингтон не будет давить на Киев и заинтересован в том, чтобы иметь сильного партнера.