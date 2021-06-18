О санкциях против РФ заговорили США после разговора Байдена и Путина

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Санкции против России прокомментировали в США после разговора президента Джо Байдена с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным в Женеве.

Мы дали четко понять и Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться пока Россия не изменит свою позиции по Украине, — сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью «Радио Свобода».

По ее словам, американский президент назвал Украину страной, по которой Вашингтон имеет значительные расхождения с Москвой.

США твердо привержены — как мы и были на протяжении нескольких десятилетий — суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. У нас есть сильные программы поддержки Украины в области безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться, — отметила Нуланд.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор Байдена и Путина был предметным.

Байден еще в статусе вице-президента с первых дней российской агрессии знает этот вопрос… Президент США был однозначно на стороне Украины. Мы (Украина — ред.) не были между Байденом и Путиным… Сегодня я разговаривал с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, которая рассказала мне детали разговора по Украине. Она сказала мне: «Уверяю вас, что ни президент Байден, ни вся наша команда не отступит от правила «никаких договоренностей об Украине без Украины», поэтому никто не будет пытаться договориться за вашей спиной и мы будем отрицать попытки навязать такие договоренности, — отметил глава МИД.



Нуланд заверила Кулебу, что США будут отвергать любые попытки Путина навязать договоренности по Украине за ее спиной.