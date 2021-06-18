Про санкції проти РФ заговорили США після розмови Байдена і Путіна

https://racurs.ua/ua/n156312-pro-sankciyi-proty-rf-zagovoryly-ssha-pislya-rozmovy-baydena-i-putina.html

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Санкції проти Росії прокоментували у США після розмови президента Джо Байдена з лідером країни-агресора Володимиром Путіним у Женеві.

Ми дали чітко зрозуміти і Байден ще раз повторив, що санкції, які були запроваджені проти Росії через Україну, залишатимуться в силі і не послаблюватимуться доки Росія не змінить своєї поведінки щодо України, — повідомила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За її словами, американський президент назвав Україну країною щодо якої Вашингтон має значні розбіжності з Москвою.

США твердо віддані — як ми й були вже кілька десятиліть — суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми маємо сильні програми підтримки України в галузі безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль і все це буде продовжуватись, — зазначила Нуланд.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розмова Байдена і Путіна була предметною.

Байден ще в статусі віце-президента з перших днів російської агресії знає це питання… Президент США був однозначно на боці України. Ми (Україна — ред.) не були між Байденом і Путіним… Сьогодні я мав розмову із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд, яка розповіла мені деталі розмови щодо України. Вона сказала мені: «Запевняю вас, що ані президент Байден, ані вся наша команда не відступить від правила «жодних домовленостей про Україну без України», тому ніхто не намагатиметься домовитися за вашою спиною і ми відкидатимемо спроби нав’язати такі домовленості, — зазначив глава МЗС.



Нуланд запевнила Кулебу, що США відкидатимуть будь-які спроби Путіна нав’язати домовленості щодо України за її спиною.