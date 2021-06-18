Це не догма — в РНБО вимагають переглянути мінські угоди

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Секретар РНБО не бачить можливості виконати мінські угоди без змін у них.

В ефірі програми «Право на владу» 17 червня секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував українських політиків, які вимагають від влади в односторонньому порядку виконати мінські угоди.

Він підкреслив, щоугоди не є догмою, і Росія сама їх порушує.

Вони свого часу підписували ці угоди, це ж не значить, що ми повинні, як написано, так і відпрацьовувати. Скажіть, будь ласка, що робити? В мінських угодах написано, що Путін мав видати 630 тисяч паспортів? Так хто там зараз вибори має проводити? Громадяни, які мають російський паспорт зараз будуть за українським законом голосувати? Ну, нісенітниця ж! — обурився Данілов.

Данілов не вважає, що мінські угоди можна денонсувати, оскільки «інших немає". Але за наявності російських танків, БТР, генералів і офіцерів на українській території проводити вибори, н адумку секретаря РНБО, — нонсенс.

Його позицію підтримав дипломат Олександр Чалий. Він послався на міжнародне право, яке передбачає відмову від певних домовленостей, якщо сталась «корінна зміна обставин».

За ці роки зміна відбулася за багатьма напрямками. І віддамо належне Зеленському — він в Парижі постав питання, що виконувати домовленості в первісному виді Київ виконувати не буде. Меркель також сказала там, що угоди не залізні, — розповів Чалий.

На його думку, Київ повинен заявити, що виконуватиме тільки ті пункти, які призведуть до припинення вогню. Щодо інших, то Україна повинна доводити партнерам на Заході неможливість виконання при жодних умовах.

Це не меню в ресторані, ми можемо обрати іншу послідовність виконання, або сказати, що ми щось не виконуємо, — вважає Чалий.



Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу — узгоджений на саміті в Мінську 11−12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі «нормандської четвірки», і підписаний контактною групою (Тальявіні, Кучма, Зурабов, а також Захарченко і Плотницький). Це так звана «Друга мінська угода». Зустріч тривала 17 годин, в результаті якої було підписано Декларацію на підтримку Комплексу заходів з виконання мінських угод, також визначено кроки з імплементації угоди.

Кремль неодноразово звинувачував Київ у порушенні угод, оскільки Україна вимагає безумовнго виведення російських військ і роззброєння бойовиків.